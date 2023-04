Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Apucarana

Da Redação

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após se envolver em acidente entre uma moto e uma caminhonete, na tarde desta quarta-feira (5), em Apucarana, norte do Paraná. A colisão foi registrada na Rua Rosa Estábile, no cruzamento com a Pedro Alvares Cabral, na Vila Santa Rosa.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima pilotava uma moto e seguia pela Rosa Estábile, quando foi atingida por uma F 1.000 que seguia pela mesma rua, só que em sentido contrário. O motorista da caminhonete teria feito uma conversão à esquerda para ingressar na Rua Pedro Alvares Cabral e atingiu o motociclista que foi arremessado.

A vítima sofreu uma fratura exposta na perna e diversas escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Providência. O motorista da F 1.000 saiu ileso.

