Motociclista fica ferido em mais um acidente no centro de Apucarana

Acidente ocorreu na Avenida Curitiba, no cruzamento com a Rua Demétrio Moreira dos Santos

Mais um acidente de trânsito foi registrado no centro de Apucarana no início da tarde desta quinta-feira (29). Um motociclista ficou ferido, com suspeita de fratura em membro superior, após atingir a lateral de um veículo na Avenida Curitiba, cruzamento com a Rua Demétrio Santos Moreira.

A colisão envolveu uma Honda CG Fan e um Fiat Toro. Segundo informações de testemunhas, o Fiat Toro foi fazer uma conversão à direita quando foi atingida pela motocicleta.

O Corpo de Bombeiros enviou equipe do Siate e caminhão de resgate para atender a ocorrência. O motociclista estava com suspeita de fratura perto do ombro.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência. A Polícia Militar (PM) também registrou à ocorrência.

Foi o segundo acidente no centro da cidade nesta quinta-feira. No primeiro, um capotamento ocorreu na região do Terminal Urbano. Leia matéria na íntegra aqui.

