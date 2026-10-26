Motociclista fica ferido em colisão no Parque Bela Vista, em Apucarana

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Elias Bassil e João Matiuzzi, no início da tarde desta segunda-feira (26)

Um motociclista de 24 anos ficou ferido em uma colisão com um Ford Fiesta no início da tarde desta segunda-feira (26), no Parque Bela Vista, em Apucarana. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Elias Bassil e João Matiuzzi.

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Os veículos trafegavam em sentidos opostos. Durante uma conversão do carro, houve a colisão com a motocicleta. O condutor do Ford Fiesta, de 51 anos, não ficou ferido.

O jovem sofreu ferimentos na face e na perna direita. Ele recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) e os agentes de trânsito da Prefeitura também foram acionados para atender à ocorrência.