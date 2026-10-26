Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
TRÂNSITO

Motociclista fica ferido em colisão no Parque Bela Vista, em Apucarana

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Elias Bassil e João Matiuzzi, no início da tarde desta segunda-feira (26)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista fica ferido em colisão no Parque Bela Vista, em Apucarana
Autor Siate atendeu a vítima de acidente - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Um motociclista de 24 anos ficou ferido em uma colisão com um Ford Fiesta no início da tarde desta segunda-feira (26), no Parque Bela Vista, em Apucarana. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Elias Bassil e João Matiuzzi.

-LEIA MAIS: Com prêmio de R$ 300 milhões acumulado, Mega-Sena inicia maratona inédita de sorteios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os veículos trafegavam em sentidos opostos. Durante uma conversão do carro, houve a colisão com a motocicleta. O condutor do Ford Fiesta, de 51 anos, não ficou ferido.

O jovem sofreu ferimentos na face e na perna direita. Ele recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) e os agentes de trânsito da Prefeitura também foram acionados para atender à ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana notícias locais SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV