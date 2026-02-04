Motociclista fica ferido em colisão entre moto e carro em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após colidir com um automóvel na tarde desta quarta-feira (04) em Apucarana (PR). O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Silva Jardim e Manoel Pereira Luanda, no Jardim Flamingos.

O condutor da motocicleta trafegava pela Rua Silva Jardim quando colidiu com um Volkswagen Gol que seguia pela Rua Manoel Pereira Luanda. Com o impacto, ele sofreu uma contusão na região do quadril.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) resgatou a vítima e o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.