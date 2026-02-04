Leia a última edição
ACIDENTE

Motociclista fica ferido em colisão entre moto e carro em Apucarana

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Silva Jardim e Manoel Pereira Luanda, no Jardim Flamingos

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 20:14:35
Motociclista fica ferido em colisão entre moto e carro em Apucarana
Autor O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) resgatou a vítima e o homem foi encaminhado à UPA - Foto: Arquivo

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após colidir com um automóvel na tarde desta quarta-feira (04) em Apucarana (PR). O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Silva Jardim e Manoel Pereira Luanda, no Jardim Flamingos.

O condutor da motocicleta trafegava pela Rua Silva Jardim quando colidiu com um Volkswagen Gol que seguia pela Rua Manoel Pereira Luanda. Com o impacto, ele sofreu uma contusão na região do quadril.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) resgatou a vítima e o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

acidente de transito Apucarana Atendimento Médico feridos motocicleta Segurança Viária
