Motociclista fica ferido em colisão com carro na BR-376

Da Redação

Um motociclista, de 40 anos, sofreu ferimentos moderados durante um acidente com um carro registrado no começo da tarde desta quarta-feira (26), na Avenida Minas Gerais, na BR-376, nas proximidades do KM 1, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira ocorreu entre um Ford Fiesta e uma Yamaha Fazer 250, em frente à Distribuidora Vision. Ambos os veículos trafegavam sentido Apucarana/Califórnia, quando o carro, que estava reduzindo a velocidade para entrar em uma empresa, foi atingido pela moto.

Apesar dos danos na moto e no carro, o motociclista sofreu apenas escoriações nas mãos e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Providência. Já o motorista, não teve ferimentos. A PRF ficou no local para elaborar o boletim de acidente de trânsito.