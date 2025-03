Motociclista fica ferido em colisão com bike motorizada na Vila Reis

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após colidir contra o condutor de uma bicicleta motorizada, na tarde desta segunda-feira (24), em Apucarana, norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Nossa Senhora do Conselho, no Distrito da Vila Reis e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Tombamento de carreta mobiliza aeromédico na BR-376 em Mauá da Serra



Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu um trauma no ombro e uma contusão no joelho sendo encaminhado ao Hospital da Providência pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).



continua após publicidade

O condutor da bicicleta motorizada saiu ileso. As causas do acidente devem ser apuradas.



Siga o TNOnline no Google News