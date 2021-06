Motociclista fica ferido em batida no centro de Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma batida entre uma motocicleta Kawasaki e um Fiat Siena aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (28), no cruzamento da Rua Ponta Grossa com a Rua Erasto Gaertner, em Apucarana

O Samu foi acionado para atendimento médico. De acordo com os socorristas, o motociclista, de 40 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) foi para o local.

Confira o vídeo do momento seguinte que a colisão ocorreu: