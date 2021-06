Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Ponta Grossa

Continua após publicidade

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um Renault Kwid foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira (4), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A batida aconteceu no cruzamento entre Av. Central do Paraná e a Av. Itararé.

O carro, conduzido por uma jovem, seguia pela Av. Central do Paraná, que é a preferencial entra as duas avenidas. Segundo testemunhas, o motociclista que vinha da Av. Itararé não esperou no ‘pare’ e foi atingido pelo veículo.

O motociclista sofreu apenas ferimentos leves e a motorista não se machucou.