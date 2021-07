Motociclista fica ferido em acidente nesta manhã; Assista

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (15), um acidente entre carro e motocicleta foi registrado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Sicredi e à Câmara Municipal de Apucarana.

Conforme informações da Polícia Militar, o idoso, de 81 anos, fez uma conversão irregular e o motociclista acabou colidindo na lateral do veículo. O condutor da moto, de 40 anos, foi encaminhado ao Hospital da Providência, com ferimentos moderados.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro.

