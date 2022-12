Motociclista fica ferido em acidente na Rua Talita Bresolin

Da Redação

Motociclista teria mais de 60 anos e foi encaminhado ao Hospital da Providência em estado grave

Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um veículo Ford Mustang na manhã desta quinta-feira, 29, na Rua Talita Bresolin, próximo ao Espaço das Feiras, em Apucarana. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro.

De acordo com testemunhas do acidente, o motorista estaria trafegando em velocidade acima do permitido quando a motocicleta entrou na via. A moto foi atingida em cheio e chegou a derrapar alguns metros no asfalto. O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada do socorro.

fonte: TNonline A moto foi atingida em cheio e chegou a derrapar alguns metros no asfalto

De acordo com o Samu, o condutor da moto teria mais de 60 anos e foi encaminhado ao Hospital da Providência em estado grave.



