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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido em acidente na "Praça das Abelhas" em Apucarana

Vítima foi socorrida pelo Siate e encaminhada à UPA no final da tarde desta sexta-feira (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 18:16:46 Editado em 29.05.2026, 18:16:44
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Motociclista fica ferido em acidente na
Autor Vítima foi socorrida pelo Siate - Foto: TNOnline

Um jovem de 26 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro no final da tarde desta sexta-feira (29), em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima sofreu uma suspeita de fratura no punho, foi socorrida por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

-LEIA MAIS: Polícia Civil encontra armas usadas em crimes dentro de represa do Parque da Raposa

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A colisão ocorreu pouco depois das 17h, no cruzamento da Rua Antônio José de Oliveira com a Rua Noboru Fukushima, nas proximidades da Praça das Abelhas. O atendimento à ocorrência foi prestado por militares do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que realizaram os primeiros socorros e a estabilização da vítima no local antes do transporte à unidade de saúde.

As causas exatas da batida serão apuradas.

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