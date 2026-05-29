Motociclista fica ferido em acidente na "Praça das Abelhas" em Apucarana

Um jovem de 26 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro no final da tarde desta sexta-feira (29), em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima sofreu uma suspeita de fratura no punho, foi socorrida por equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica.

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A colisão ocorreu pouco depois das 17h, no cruzamento da Rua Antônio José de Oliveira com a Rua Noboru Fukushima, nas proximidades da Praça das Abelhas. O atendimento à ocorrência foi prestado por militares do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que realizaram os primeiros socorros e a estabilização da vítima no local antes do transporte à unidade de saúde.

As causas exatas da batida serão apuradas.