Motociclista fica ferido em acidente na esquina da Prefeitura; veja

Um motociclista de19 anos ficou ferido após um acidente nesta quarta-feira (19) à tarde na esquina da Prefeitura de Apucarana, no Norte do Paraná. Uma ambulância do Siate, do Corpo de Bombeiros, atendeu a vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Providência com suspeita de fratura no quadril. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

O motociclista descia pela Rua Lapa quando foi atingido por um VW Gol, que vinha pela Rua Erasto Gaertner. As causas do acidente serão ainda apuradas. No entanto, as primeiras informações no local são de que o condutor da moto teria cruzado a preferencial.

Foto por Foto: TNOnline Bombeiros atendem vítima de acidente

continua após publicidade

Após atingir a moto, o Gol derrubou parte do muro do Colégio Estadual Santos Dumont e ficou parado na calçada. O condutor não sofreu ferimentos.

O motociclista ficou deitado no chão após a colisão. Ele foi imobilizado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital da Providência com várias contusões, além de uma suspeita de fratura no quadril.

Não é o primeiro acidente no local. Uma idosa ficou ferida após colisão no início do mês no mesmo ponto. Ela estava em um táxi atingido no cruzamento. A mulher, de 66 anos, voltava do hospital de uma cirurgia. Veja aqui.

continua após publicidade