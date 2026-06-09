Motociclista fica ferido após sofrer queda na Avenida Zilda Seixas do Amaral
O jovem, morador do Residencial Solo Sagrado, seguia para o trabalho quando perdeu o controle da motocicleta e caiu
Escrito por Lis Kato
Publicado em 09.06.2026, 11:39:05 Editado em 09.06.2026, 11:38:59
Foto: Vitor Flores/ TNOnline
Um motociclista de 21 anos ficou ferido após sofrer uma queda de moto na manhã desta terça-feira (9), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 11 horas, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte.
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Equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar atendimento à vítima. Segundo as informações apuradas no local, o jovem, morador do Residencial Solo Sagrado, seguia para o trabalho quando perdeu o controle da motocicleta e caiu.
O motociclista sofreu uma fratura no pé esquerdo e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação e atendimento médico.