Motociclista fica ferido após sofrer queda em bairro de Apucarana

Motociclista foi atendido pelos socorristas no local

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda, na noite desta quinta-feira (1º), na Rua Otávio Pereira de Melo, na região do Jardim Independência, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade

O Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local e atendeu a vítima, que foi encaminhada pelos socorristas ao Hospital da Providência. A princípio, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves.

A causa do acidente não foi informada.

continua após publicidade

Outra ocorrência

Enfermeira suspeita de vender atestados é detida pela PC em Apucarana

Uma enfermeira do Hospital da Providência, de Apucarana, foi conduzida no final da tarde desta quinta-feira (1º), pelos investigadores da Polícia Civil, à 17ª Subdivisão Policial. Ela é suspeita de vender atestados médicos.

De acordo com as investigações, a mulher, de 31 anos, foi denunciada por um médico do hospital, que descobriu o crime e procurou a Polícia Civil. Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News