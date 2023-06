Motociclista fica ferido após ser atingido por caminhão em Apucarana

Um motociclista, de 22 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na manhã deste sábado (3), na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi atendido para socorrer a vítima, que sofreu uma fratura no joelho, segundo os socorristas. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência.

De acordo com testemunhas, após o batida o motorista do caminhão teria fugido do local.

