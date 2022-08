Motociclista fica ferido após se envolver em acidente em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde deste sábado (6), na Avenida Central do Paraná em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motociclista trafegava atrás de um veículo Chevrolet Montana e a princípio, discutia com a condutora.

De acordo com testemunhas, durante a discussão, o rapaz teria se distraído e bateu na lateral de um caminhão que estava estacionado.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, no local o rapaz assinou um termo recusando atendimento médico. Quando PM chegou, o jovem relatou que estava com dores e pediu por atendimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para atender a vítima que sofreu ferimentos leves. O boletim de ocorrência foi registrado pela PM.

