Motociclista fica ferido após se chocar com carro em Apucarana

Um motociclista de 28 anos teve ferimentos na cabeça e no braço após se chocar com um Chevrolet Montana na manhã desta quinta-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu na rua Catanduva, esquina com a rua Getúlio Vargas, no Jardim Ponta Grossa.

De acordo com informações, o acidente aconteceu porque o homem que pilotava a moto, e trafegava pela rua Catanduva, furou a preferencial antes de se chocar com o carro. O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local e prestou atendimento à vítima.

Segundo os socorristas, a vítima teve apenas cortes na orelha, no crânio e no braço. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento. Já o motorista da Montana não teve ferimentos.

