Motociclista fica ferido após queda na BR-369, em Apucarana

Vítima sofreu escoriações e foi atendida às margens da rodovia na tarde desta quinta-feira (3). O trânsito flui normalmente no local

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira (3) após sofrer uma queda no quilômetro 199 da BR-369, no sentido Apucarana. O acidente foi registrado em frente à empresa Zoo Brasil Nutrição Animal e, segundo as informações apuradas no local, o homem sofreu diversas escoriações pelo corpo, mas estava consciente durante o resgate.

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De acordo com relatos de testemunhas que presenciaram a cena e conversaram com a vítima, a queda aconteceu porque o pneu dianteiro da motocicleta furou em movimento. O motociclista perdeu o equilíbrio, caiu na via e só parou após ser contido por uma placa de sinalização às margens da pista. Apesar da dinâmica da queda, a motocicleta não apresentou lesões graves.

Os primeiros socorros foram prestados pela equipe médica da concessionária que administra o trecho. Após o atendimento inicial e a estabilização do paciente, os socorristas entraram em contato com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar a regulação e definir para qual unidade hospitalar o homem seria encaminhado.





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