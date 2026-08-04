Motociclista fica ferido após colisão com Fiorino próximo à Rodoviária de Apucarana
Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Maranhão com a Rua Firman Neto, no Jardim Apucarana
Um motociclista de 38 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (04) no cruzamento da Rua Maranhão com a Rua Firman Neto, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). O acidente ocorreu por volta das 17h50, próximo ao Terminal Rodoviário de Apucarana.
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A colisão envolveu uma motocicleta Honda Biz 125 e um Fiat Fiorino. De acordo com informações apuradas no local, o motociclista atingiu a lateral do veículo.
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A vítima foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com suspeita de fratura no membro superior direito e contusão em membro inferior direito.
O motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. O condutor do Fiat Fiorino não ficou ferido. As circunstâncias da colisão serão apuradas.