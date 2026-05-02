Motociclista fica ferido após colisão com carro próximo ao Colégio São José, em Apucarana
Vítima de 27 anos conduzia uma Honda CG Titan que se envolveu em um acidente com um Volkswagen Gol
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Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 27 anos ferido na noite deste sábado (2), em Apucarana (PR). A colisão foi registrada no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Rubi, localizado nas proximidades do Colégio São José, e mobilizou rapidamente as equipes de socorro e de segurança da cidade.
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A batida envolveu um veículo Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda CG Titan, que era conduzida pela vítima. Logo após o impacto, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar os primeiros socorros. Durante o atendimento no local, os socorristas constataram que o motociclista estava consciente e orientado, apresentando como principal queixa uma suspeita de contusão na região do quadril em decorrência da queda.
Após a avaliação inicial e a estabilização da vítima no ponto do acidente, o jovem foi encaminhado por uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde passaria por exames e avaliação médica mais detalhada. Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi deslocada até o endereço da batida para registrar o boletim de ocorrência, controlar o fluxo de veículos na região e realizar os levantamentos necessários sobre as causas da colisão.