Motociclista fica ferido após colisão com carro próximo ao Colégio São José, em Apucarana

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem de 27 anos ferido na noite deste sábado (2), em Apucarana (PR). A colisão foi registrada no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Rubi, localizado nas proximidades do Colégio São José, e mobilizou rapidamente as equipes de socorro e de segurança da cidade.

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A batida envolveu um veículo Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda CG Titan, que era conduzida pela vítima. Logo após o impacto, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar os primeiros socorros. Durante o atendimento no local, os socorristas constataram que o motociclista estava consciente e orientado, apresentando como principal queixa uma suspeita de contusão na região do quadril em decorrência da queda.

Após a avaliação inicial e a estabilização da vítima no ponto do acidente, o jovem foi encaminhado por uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde passaria por exames e avaliação médica mais detalhada. Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi deslocada até o endereço da batida para registrar o boletim de ocorrência, controlar o fluxo de veículos na região e realizar os levantamentos necessários sobre as causas da colisão.