Motociclista fica ferido após colisão com automóvel em Apucarana

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após ser atingido por um veículo. A colisão aconteceu no início da tarde deste domingo, (29), na Rua Guarapuava, região central de Apucarana, no norte do Paraná. A batida foi registrada entre uma motocicleta Honda CB 300F Twister e um automóvel Ford Fiesta Edge.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13 horas para atender a vítima, que sofreu ferimentos moderados, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do veículo não precisou de atendimento médico. A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou o boletim de acidente de trânsito. As causas do acidente serão apuradas.



