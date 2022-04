Motociclista fica ferido após colidir com ônibus escolar

Da Redação

Um homem de 25 anos que pilotava uma moto ficou ferido depois de ser atingido por um ônibus escolar na BR 376, próximo à entrada do Núcleo Adriano Correia. O acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira, 15.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o motociclista, que teve ferimentos no rosto e trauma no tórax. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Durante o atendimento na UPA, o motociclista apresentou quadro de confusão mental e precisou ser transferido para o Hospital da Providência.

Os alunos e o motorista que estavam no ônibus não tiveram ferimentos, mesmo assim, o condutor do veículo precisou de atendimento por conta do susto com o acidente.

De acordo com testemunhas, o ônibus trafegava pela rodovia no sentido Vila Reis a Apucarana e teria feito uma conversão irregular a esquerda, atingindo o motociclista que vinha na pista em sentido contrário. Apesar da forte pancada, o motociclista não corre risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local auxiliando o atendimento da ocorrência.