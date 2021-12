Da Redação

Motociclista fica ferido após cair de moto em Apucarana

Um homem ficou ferido na manhã desta quarta-feira (22), após cair da motocicleta enquanto transitava pela Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte, nas proximidades do monumento "Bonezão", em Apucarana.

A equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital da Providência.

O estado de saúde do motociclista não foi divulgado pela equipe.

