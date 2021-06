Motociclista fica ferido após bater contra ônibus

Continua após publicidade

Um motociclista, de 21 anos, ficou ferido após colidir contra um ônibus rodoviário, na noite desta quarta-feira (2), em Apucarana. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Maranhão com a Rua Firman Neto, atrás do Terminal Rodoviário, no Jardim Apucarana.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima. Segundo os socorristas, o jovem foi encaminhado para o Hospital da Providência com ferimentos moderados na região da cabeça e com suspeita de fratura em membro superior esquerdo.