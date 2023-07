Motociclista fica ferido após bater contra carro em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente entre um carro GM/Corsa e uma motocicleta foi registrado na tarde deste domingo (02) na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Mecol.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Engavetamento com caminhão e 15 carros deixa seis feridos no PR

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

continua após publicidade

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 37 anos sofreu uma fratura exposta. O homem foi encaminhado para o hospital da Providência. A Polícia Rodovia Federal (PRF), foi chamada e registrou o boletim de acidente.

Com as obras, realizadas naquele trecho os motoristas precisam ter mais atenção na hora de conduzir seus veículos. Nos últimos dias vários acidentes foram registrados naquela região.





Siga o TNOnline no Google News