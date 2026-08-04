Motociclista fica ferido após acidente próximo à rodoviária de Apucarana

Colisão entre carro e moto aconteceu no cruzamento das ruas São João e Maranhão; vítima foi encaminhada à UPA

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após se envolver em um acidente no início da tarde desta terça-feira (4), em Apucarana. A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu no cruzamento das ruas São João e Maranhão, nas proximidades da rodoviária, no Jardim Apucarana.

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O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar socorro à vítima. O jovem sofreu uma contusão no joelho direito e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).





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Segundo testemunhas, o motorista do carro teria avançado a via preferencial e atingido a motocicleta. Com o impacto, os veículos sofreram danos de grande monta.

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As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.