Motociclista fica ferido após acidente na manhã deste domingo em Apucarana - TNOnline

Um homem, de 30 anos, sofreu ferimentos leves após cair de moto, na manhã deste domingo (9), em Apucarana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu na Rua Emílio de Menezes, no Jardim América.

O rapaz conduzia uma Honda CG Titan quando sofreu o acidente por volta das 7 horas. As causas da queda não foram divulgadas. Apesar de ferido, ele recusou atendimento médico.