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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira em Apucarana

O teste do bafômetro realizado na condutora apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 20:56:48 Editado em 07.06.2026, 21:12:52
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Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira em Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CBX 250 Twister e um Chevrolet Onix na noite deste domingo (7), na Avenida Governador Roberto da Silveira, na saída para Maringá, em Apucarana.

- LEIA MAIS: Motociclista fratura perna em batida com caminhão em Apucarana

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De acordo com informações apuradas no local, a condutora do Onix seguia no sentido bairro-centro e tentou atravessar a pista para acessar um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia. Durante a manobra, o veículo acabou atingindo a motocicleta que trafegava no sentido contrário, centro-bairro.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

A motorista do carro não se feriu e não precisou de atendimento.

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Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram no local para atender a ocorrência e controlar o trânsito durante o atendimento. O teste do bafômetro realizado na condutora apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A área foi sinalizada até a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência e segurança.

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