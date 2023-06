Motociclista fica ferido após acidente na área central de Apucarana

O acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira

Siga o TNOnline no Google News

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Apucarana, norte do Paraná, foram acionados por volta das 13h49 desta quarta-feira (7) para atender um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta, na área central.

De acordo com as informações da corporação, um jovem de 23 anos que pilotava uma motocicleta Honda Biz ficou ferido após atingir a lateral de um Chevrolet Cruze em um cruzamento entre a Avenida Doutor Munhoz da Rocha e a Rua São Paulo, próximo ao Sesc.

Ainda conforme a equipe, a vítima sofreu algumas escoriações por conta da colisão e, devido a isso, precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foto por TNOnline O Siate compareceu ao local

