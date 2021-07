Motociclista fica ferido após acidente em Apucarana; vídeo

Continua após publicidade

Um jovem motociclista ficou ferido após um acidente no começo da tarde desta terça-feira (6). A batida envolveu um carro e aconteceu no Jardim Diamantina, em Apucarana.

É o terceiro acidente no município. Conforme testemunhas, a motorista do Onix estava descendo a Rua Cuiabá e o motociclista seguia pela Rua Piratininga. A condutora do carro contou que não viu o rapaz e aconteceu a batida. A princípio ela cruzou a preferencial. A mulher ficou no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado. O motociclista foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA.

Apesar do impacto e de ter sido arremessado ao chão, o motociclista sofreu algumas escoriações pelo corpo e o socorrista destacou a importância do uso correto do capacete, pois ele bateu a cabeça no meio-fio.

Nesta manhã, um capotamento foi registrado na BR-369 e no final da manhã, um ônibus atingiu a traseira de um carro, no centro.