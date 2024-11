Motociclista fica ferido após acidente com dois veículos em Apucarana

Um motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido por equipes de resgate após se envolver em um acidente de trânsito com um veículo Peugeot Expert e um Volkswagen Gol no início da tarde desta segunda-feira (28), em Apucarana (PR).

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, a batida entre os três veículos aconteceu por volta das 12h no bairro Vila do Colégio, nas proximidades do supermercado Amigão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Foto por TNOnline

Apurações da reportagem dão conta de que a motocicleta atingiu a traseira da van, que acabou colidindo com o Gol. Apenas o piloto da moto sofreu ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo os bombeiros.

