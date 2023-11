Motociclista fica ferido após acidente com caminhonete em Apucarana

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após acidente envolvendo uma caminhonete, no início da tarde desta quinta-feira (16), em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 13 horas na Rua Alexandre Balan, no Parque Bela Vista.

A vítima pilotava uma moto que colidiu contra uma F.100, com placas de Apucarana. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada para socorrer o motociclista, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A causa do acidente deve ser investigada.

OUTRO ACIDENTE

Também em Apucarana, uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada na noite de quarta-feira (15) na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. A colisão ocorreu próximo à entrada do Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire. O motociclista, de 34 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital da Providência. O homem sofreu contusões e escoriações nas pernas, joelho e tornozelo. Ele foi levado à unidade de saúde para exames e curativos, não apresentando, a princípio, fraturas. Testemunhas informaram que o motorista do veículo Chevrolet Ônix teria cruzado o sinal vermelho, ocasionando a batida. O motorista do carro não se feriu.



