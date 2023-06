Motociclista fica ferido ao colidir contra carro em Apucarana

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas na noite dessa quinta-feira (15) para atender um acidente de trânsito em um bairro de Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com as informações dos socorristas, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo Chevrolet Corsa foi registrado por volta das 19h00 na Rua Capistrano de Abreu, na Vila Nova. A batida deixou o piloto da moto, de 50 anos, ferido.

Um dos bombeiros informou à imprensa que a vítima sofreu escoriações nos braços, nas pernas e também nas costas, mas durante o atendimento se manteve consciente. Por conta disso, o homem precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

