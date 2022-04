Motociclista fica ferido ao colidir com carro em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 39 anos, ficou ferido durante um acidente na manhã desta segunda-feira (21), em Apucarana. A colisão frontal envolvendo a moto e um VW Parati ocorreu na Rua Nova Ucrânia, em frente ao Mini Presídio.

continua após publicidade .

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Providência, com dores na cabeça. De acordo com os profissionais, os ferimentos são considerados leves.

Conforme informações de testemunhas, o motorista da Parati fez uma conversão para entrar na garagem de casa e bateu de frente com a moto, que vinha sentido contrário.