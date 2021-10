Motociclista fica ferida em acidente na BR 369 em Aricanduva

Da Redação

Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 30 anos ferida no final da tarde desta sexta-feira (01) na BR 369, em frente ao Distrito de Aricanduva. A vítima teve os primeiros atendimentos realizados por uma ambulância do município de Rio Bom que passava pelo local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou o atendimento da mulher. De acordo com os socorristas, a vítima teria sofrido trauma grave, com fratura no braço e perna direita, além de escoriações. Ela foi encaminhada ao Honpar, em Arapongas.

Segundo o motorista do veículo envolvido no acidente, a motociclista teria entrado no ponto cego do carro no momento em que ele iria fazer o retorno, e por isso, acabou atingindo a moto.

O trânsito ficou em meia pista no sentido Arapongas - Apucarana e chegou a ficar lento por alguns minutos. Neste momento o trânsito flui normalmente.

