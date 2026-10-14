Motociclista fica ferida em acidente e motorista foge do local em Apucarana
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento
Uma motociclista de 24 anos ficou ferida em um acidente entre um carro e uma moto na tarde desta quarta-feira (14) no cruzamento das ruas Gastão Vidigal e Erasto Gaertner, em Apucarana. Ela pilotava uma Honda Biz e sofreu escoriações e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros.
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A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
O condutor do carro, um VW Gol branco, não parou para socorrer a vítima. A Polícia Militar (PM) foi até o local e registrou um boletim de ocorrência.
Câmeras de segurança gravaram o acidente.