Motociclista fica ferida depois de bater de frente com carro

Uma mulher de 26 anos ficou ferida depois de bater a motocicleta que pilotava de frente com um veículo corsa. O acidente ocorreu na Rua Lírio, no Jardim das Flores, em Apucarana.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o atendimento da vítima. De acordo com a equipe, ela sofreu contusões e escoriações e foi encaminhada com ferimentos considerados leves para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O motorista do carro nada sofreu.

Foto por Reprodução