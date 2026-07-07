Motociclista fica ferida após se enroscar em fios soltos no centro de Apucarana

Uma motociclista de 47 anos ficou ferida após se enroscar em fios soltos e cair do veículo na manhã desta terça-feira (7), na Rua Dr. Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana. O acidente ocorreu por volta das 6h30, quando a mulher, que conduzia uma Honda Biz, teve o pescoço enrolado pelos cabos que estavam caídos na via, o que provocou a perda imediata do controle da direção.

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Após o impacto com os fios, a vítima caiu da motocicleta e rolou sobre a pista, necessitando de socorro médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. A mulher foi estabilizada, imobilizada e encaminhada ao Hospital da Providência para avaliação médica detalhada e tratamento dos ferimentos.

As circunstâncias do incidente e a responsabilidade pela presença da fiação solta na avenida deverão agora ser apuradas pelas autoridades competentes. A Guarda Civil Municipal (GCM) confirmou que os fios estavam soltos na via e fez a retirada.