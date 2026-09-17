Motociclista fica ferida após queda de moto no Bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após sofrer uma queda na Rua Joaquim Rodrigues, no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana. O acidente foi registrado nesta quinta-feira (17) e teria sido provocado pelo surgimento repentino de um animal na via.

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De acordo com o relato de testemunhas que presenciaram a cena e auxiliaram no primeiro atendimento, a mulher perdeu o controle da direção após atropelar um gato. Os moradores informaram que o animal saiu de forma brusca de dentro de um bueiro e cruzou a frente do veículo, impossibilitando que a condutora freasse ou desviasse a tempo.

Com o impacto e a queda no asfalto, a vítima sofreu escoriações e lesões mais significativas na região do cotovelo e do quadril. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro à motociclista.

Após os procedimentos iniciais e a estabilização no local, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

