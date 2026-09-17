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ACIDENTE

Motociclista fica ferida após queda de moto no Bairro Sanches dos Santos, em Apucarana

Condutora de 43 anos foi encaminhada para atendimento médico após o impacto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferida após queda de moto no Bairro Sanches dos Santos, em Apucarana
Autor A mulher ficou ferida e foi encaminhada à UPA - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após sofrer uma queda na Rua Joaquim Rodrigues, no bairro Sanches dos Santos, em Apucarana. O acidente foi registrado nesta quinta-feira (17) e teria sido provocado pelo surgimento repentino de um animal na via.

-LEIA MAIS: Após mau cheiro, corpo de jovem que sumiu há 15 dias é achado em chaminé no Paraná

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De acordo com o relato de testemunhas que presenciaram a cena e auxiliaram no primeiro atendimento, a mulher perdeu o controle da direção após atropelar um gato. Os moradores informaram que o animal saiu de forma brusca de dentro de um bueiro e cruzou a frente do veículo, impossibilitando que a condutora freasse ou desviasse a tempo.

Com o impacto e a queda no asfalto, a vítima sofreu escoriações e lesões mais significativas na região do cotovelo e do quadril. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar socorro à motociclista.

Após os procedimentos iniciais e a estabilização no local, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

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