Motociclista fica ferida após colisão com carro na Vila Agari em Apucarana
Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Ouro Branco com a Rua Ouro Fino
Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após colidir com um carro no cruzamento da Rua Ouro Branco com a Rua Ouro Fino, na Vila Agari, em Apucarana (PR), no início da noite desta segunda-feira (18).
A jovem conduzia uma Haojue Chopper Road 150 e foi atendida pelo Siate, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
O motorista do outro veículo, um homem de 29 anos que trabalhava como motorista de aplicativo e seguia com uma passageira em um Volkswagen Gol G8, não ficou ferido. A passageira também não se feriu.
A equipe do Departamento de Trânsito foi acionada para orientar o tráfego no local.