Motociclista fica ferida após colisão com carro em Apucarana

Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após colidir com um carro na manhã desta sexta-feira (6) em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na esquina da rua Rio Bom com a rua Rio Tibagi, no Núcleo Habitacional Papa Joao Paulo I. Veja o vídeo abaixo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento na vítima ainda no local. Segundo os socorristas, a mulher estava consciente e orientada mas possuía uma suspeita de fratura no fêmur direito além de dor na região da lombar.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, durante o atendimento, a mulher se queixava de muita dor por conta do ferimento na perna. Devido os ferimentos a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência. Ninguém que estava no carro ficou ferido.

