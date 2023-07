Motociclista fica ferida após colidir com carro em Apucarana

Um acidente envolvendo uma moto Honda CG e um Volkswagen Fox deixou uma mulher ferida nesta terça-feira (25), na Avenida Minas Gerais, na saída de Apucarana para Curitiba, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

O acidente aconteceu no começo da via paralela, próximo ao campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), ao lado do Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Segundo informações obtidas no local pelo TNOnline, por conta da colisão frontal entre os veículos, a mulher que estava pilotando a moto acabou tendo uma laceração na perna e uma suspeita de fratura na tíbia.

Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada. A mulher que dirigia a moto foi encaminhada até o Hospital da Providência para receber atendimento médico, já a mulher que dirigia o carro não ficou ferida.

