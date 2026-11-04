Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após batida com caminhonete em Apucarana

Colisão ocorreu no Residencial Interlagos nesta quarta (04); socorro foi feito pelos bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista fica ferida após batida com caminhonete em Apucarana
Autor Acidente aconteceu no cruzamento das ruas André Korilo e Pedro Hidalgo Martin - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Uma mulher sofreu ferimentos leves após a moto que pilotava bater contra uma caminhonete na noite desta quarta-feira (4), em Apucarana (PR). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas André Korilo e Pedro Hidalgo Martin, no bairro Residencial Interlagos.

LEIA MAIS: Câmara aprova auxílio de R$ 2,1 mil a servidores de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima estava em uma motoneta modelo Honda Biz quando se envolveu na colisão com uma Toyota Hilux. Com o impacto, ela teve ferimentos nas pernas e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou em seguida para atendimento médico.

As pessoas que ocupavam a caminhonete não se machucaram e foram liberadas do local logo após o acidente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de moto Apucarana caminhonete Corpo de Bombeiros FERIMENTOS LEVES socorro médico
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV