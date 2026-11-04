Motociclista fica ferida após batida com caminhonete em Apucarana
Colisão ocorreu no Residencial Interlagos nesta quarta (04); socorro foi feito pelos bombeiros
Uma mulher sofreu ferimentos leves após a moto que pilotava bater contra uma caminhonete na noite desta quarta-feira (4), em Apucarana (PR). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas André Korilo e Pedro Hidalgo Martin, no bairro Residencial Interlagos.
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A vítima estava em uma motoneta modelo Honda Biz quando se envolveu na colisão com uma Toyota Hilux. Com o impacto, ela teve ferimentos nas pernas e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou em seguida para atendimento médico.
As pessoas que ocupavam a caminhonete não se machucaram e foram liberadas do local logo após o acidente.