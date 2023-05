Motociclista fica ferida após acidente em bairro de Apucarana

Uma motociclista, de 33 anos, ficou ferida na noite desta terça-feira (30) após se envolver em um acidente de trânsito com um carro na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Igrejinha, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local para atender a vítima, que sofreu ferimentos leves. De acordo com os socorristas, a mulher apresentava escoriação na perna esquerda e uma contusão no braço esquerdo.

Ainda segundo os socorristas, a motociclista, que conduzia uma Honda CG 160 Fan, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Nenhum ocupante do carro se feriu. As causas do acidente não foram informadas e devem ser apuradas pela Polícia Militar.

Foto por TNOnline Siate dos Bombeiros foi ao local

