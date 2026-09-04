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TRÂNSITO

Motociclista fica ferida após acidente com carro no Jardim Paulista em Apucarana

Vítima sofreu escoriações e suspeita de fratura na perna esquerda após acidente na manhã desta sexta-feira (4)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferida após acidente com carro no Jardim Paulista em Apucarana
Autor Mulher foi atendida pela equipe do Siate - Foto: Reprodução

Uma mulher de 31 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (4) após a motocicleta que ela conduzia bater contra uma Saveiro no Jardim Paulista, em Apucarana (PR). A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Rosa Stábile e Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Colégio Premen.

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A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e avaliada ainda dentro da ambulância.

Segundo os socorristas, ela apresentava escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura fechada na perna esquerda. Após receber os primeiros socorros no local do acidente, a mulher foi encaminhada ao Hospital da Providência.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência, registrou o caso e deve apurar as circunstâncias da batida.

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