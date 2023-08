Motociclista fica ferida ao ser atingida por carro em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma motociclista foi atingida por um carro durante uma conversão e ficou ferida na tarde desta sexta-feira (11) em Apucarana, norte do Paraná. O acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Ouro Branco, na Vila Agari, próximo ao Colégio Canadá.

A vítima, de 30 anos, foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os socorristas informaram que a mulher sofreu uma luxação em uma das pernas.

De acordo com testemunhas, a motociclista foi atingida por um Chevrolet Celta. Os veículos seguiam pela Rua Quintino Bocaiúva, quando a motorista do carro virou para a esquerda, com intuito de acessar a Rua Ouro Branco, e colidiu contra a moto.

