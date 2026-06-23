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TRÂNSITO

Motociclista fica ferida ao colidir contra carro no Contorno Sul de Apucarana

Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva Paraná na manhã desta terça-feira (23), por volta das 7 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 07:54:25 Editado em 23.06.2026, 07:58:26
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Motociclista fica ferida ao colidir contra carro no Contorno Sul de Apucarana
Autor Colisão envolvendo carro e moto ocorreu no Contorno Sul - Foto: Colaboração

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no início da manhã desta terça-feira (23), por volta das 7h, no Contorno Sul de Apucarana (BR-376), nas proximidades do retorno para Califórnia. Uma jovem de 28 anos, que conduzia a moto, ficou ferida.

-LEIA MAIS: Casal sai ileso após veículo ser baleado no Jardim Ponta Grossa

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O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva Paraná. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) encaminhou a motociclista para o Hospital da Providência.

Segundo os bombeiros, a mulher teria sofrido uma fratura na região da perna esquerda, além de um ferimento no punho direito. Os ocupantes do carro não se feriram.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada ao local e deve apurar as causas do acidente.

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acidente de transito Apucarana carro contorno sul Corpo de Bombeiros feridos motocicleta Polícia Rodoviaria federal
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