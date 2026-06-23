Motociclista fica ferida ao colidir contra carro no Contorno Sul de Apucarana

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado no início da manhã desta terça-feira (23), por volta das 7h, no Contorno Sul de Apucarana (BR-376), nas proximidades do retorno para Califórnia. Uma jovem de 28 anos, que conduzia a moto, ficou ferida.

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O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Motiva Paraná. Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) encaminhou a motociclista para o Hospital da Providência.

Segundo os bombeiros, a mulher teria sofrido uma fratura na região da perna esquerda, além de um ferimento no punho direito. Os ocupantes do carro não se feriram.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada ao local e deve apurar as causas do acidente.