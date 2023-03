Motociclista fica em estado grave após acidente na BR-376

Da Redação

Um jovem, de 27 anos, ficou em estado grave após cair da motocicleta e atingir um ônibus na noite desta terça-feira (07), na BR-376, no Norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 23h30, entre a cidade de Apucarana e o Distrito do Pirapó.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com informações dos socorristas, a vítima foi encontrada caída na rodovia, confusa e bastante agitada.

Após o acidente, o homem sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana. Ainda conforme os socorristas, inicialmente, no momento do acidente, o estado de saúde do jovem era considerado de moderado à grave.

Até o momento não há informações sobre o que ao certo ocorreu na hora do acidente.

Conforme informações da empresa do ônibus, o veículo estava passando no local no momento em que o jovem caiu da moto, acabou atingindo a lateral do ônibus e caindo sentado na rodovia.

