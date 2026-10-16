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TRÂNSITO

Motociclista ferido em acidente é encaminhado à UPA de Apucarana

Jovem de 35 anos sofreu suspeita de contusão no pé direito após colisão entre moto e carro na BR-369

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista ferido em acidente é encaminhado à UPA de Apucarana
Autor Homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado à UPA - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um jovem de 35 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no início da noite desta sexta-feira (16), na BR-369, em Apucarana (PR), na pista sentido Pirapó, em frente ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

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A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. O motociclista apresentava suspeita de contusão no pé direito, mas estava consciente e orientado.

Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das demais pessoas envolvidas nem sobre as circunstâncias do acidente.

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acidente de transito Apucarana Emergência motocicleta SAÚDE Segurança Viária
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