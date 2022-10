Motociclista é socorrido pelo Siate após acidente na Avenida Curitiba

Da Redação

Um homem, de 22 anos, ficou ferido após acidente envolvendo uma motocicleta e um Fiat Palio no começo da tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Curitiba, na altura do antigo Armarinhos Paraná Santa Catarina, na área central de Apucarana.

As equipes da Polícia Militar (PM) e do Siate, do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para verificar o que havia acontecido e prestar atendimento às vítimas. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros e estava consciente, e conversando durante o atendimento.

Porém, a vítima estava reclamando de dores na região lombar e precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência, de acordo com a PM. Já o motorista do Palio, conforme a polícia, não sofreu ferimentos, mas permaneceu no local para os procedimentos cabíveis.

OUTRO ACIDENTE

Um jovem, de 22 anos, que conduzia uma motocicleta, se envolveu em um acidente em Apucarana. A colisão aconteceu na Vila São Carlos, entre as Ruas Antônio José de Oliveira e Sabáudia, na manhã desta sexta-feira (7).

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e machucou a mão, ele recusou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), então, os socorristas dos Bombeiros providenciaram um curativo no ferimento, considerado leve.

